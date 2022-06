El Atlas Femenil está en plena reconstrucción de su proyecto deportivo, y para buscar reinventarse el equipo rojinegro ha echado mano de ex jugadoras de las Chivas.

No se trata de cualquier ex futbolista rojiblanca, sino de una gran parte de las ex referentes del Guadalajara que consiguieron el título del Apertura 2017, torneo en donde el Rebaño se consolidó como el primer campeón de la Liga MX Femenil.

Este marte las rojinegras anunciaron el fichaje de Norma Palafox, pero la ex goleadora histórica del Guadalajara no es la primer campeona con el Rebaño que se convierte en jugadora de las margaritas en este mercado de fichajes.

Semanas atrás el cuadro rojinegro anunció también la contratación de Arlett Tovar, y hace apenas unos días las rojinegras también anunciaron el arribo nada más y nada menos que de Tania Morales, quien fue la capitana del Guadalajara durante varios años.

De esta forma las rojinegras ya cuentan en sus filas con cuatro jugadoras que fueron campeonas con Chivas, ya que además de Tovar, Morales y Palafox, Atlas ya tenía en su plantel a Zellyka Arce, también de pasado rojiblanco.

En contraparte de estas futbolistas, las Chivas han respondido al fichar a jugadoras con pasado en el acérrimo rival, pues recientemente las campeonas anunciaron la contratación de Adriana Iturbide, una de las mejores goleadoras rojinegras de los últimos años.

JL