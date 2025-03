Chivas Femenil se quedaron a la orilla de quitarse el dominio azulcrema y acumular una importante victoria, sin embargo, un penalti errado por parte de Yamile Franco, condicionó la fortuna rojiblanca que, tras esa acción Chivas perdió la concentración y Kiana Palacios descontó para salvar el punto a favor de las capitalinas.

De acuerdo con Antonio Contreras, el penalti pudo haber concretado el resultado positivo para el Guadalajara. No obstante, el estratega español aseguró que no hay una cobradora oficial en el equipo y que puede cobrarlo quien desee.

"Tácticamente hemos sido un equipo disciplinado, ordenado y hemos tenido, otra vez, un penalti. Se ha fallado, pero ese penalti hubiese cerrado, creo, bajo mi punto de vista, con diez, el rival en desventaja y con el penalti yo creo que se habría cerrado todo."

"No tengo tiradoras. Si quiere Blanca tirarlo, que vaya y lo tire. Aquí no sé cómo trabajaron otras veces, pero a mí nadie me firma contratos por tirar penaltis y no sé si hay algún contrato por goles. Lo que tengo muy claro es que, si lo quiere tirar Blanca, el siguiente, que lo tire. Que lo tire quien sea, pero que se sienta segura de marcarlo", expresó Contreras.

A pesar de haber dejado escapar el triunfo, Contreras se dijo contento por el funcionar de sus dirigidas, aunque ellas terminaron frustradas por el resultado.

"Yo estoy contento con el trabajo del equipo, pero ellas están fastidiadas en el vestuario. Pero, eso es bueno porque eso dice mucho de nuestro equipo. Este equipo tiene hambre, está muy vivo y este equipo compite con cualquiera", dijo Contreras.

