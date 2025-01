Con el regreso de Veljko Paunović al Estadio AKRON para medirse ante Chivas, el estratega serbio buscará mantener la racha positiva los ex directores técnicos del Rebaño Sagrado cuando se enfrentan al Guadalajara, ya que en los últimos diez años no han perdido un solo encuentro ante su ex equipo.

De los cinco entrenadores que se han medido ante Chivas después de su etapa con el equipo, ningún director técnico ha perdido cuando lo enfrentan, puesto que registran tres victorias y dos empates, con un balance de ocho goles a favor de los ex estrategas y tres goles para el Rebaño Sagrado.

Veljko Paunović regresará al Estadio AKRON este sábado, sin embargo, la última ocasión en la que el ahora técnico de Tigres se enfrentó al Guadalajara, obtuvo un empate, luego de igualar 1-1 en la cancha del Estadio Universitario, manteniendo la racha positiva de los ex entrenadores que enfrentan a Chivas.

Ante este panorama en EL INFORMADOR recordamos cómo les fue a los anteriores entrenadores de Chivas, cuando se midieron al Guadalajara dirigiendo a otros equipos.

Ignacio Ambriz

En el Torneo Clausura 2012, "Nacho" Ambriz renunció a su cargo como entrenador del Guadalajara después de una serie de malos resultados, por lo que para el Torneo Apertura 2013 dirigiendo al Querétaro se vio las caras nuevamente con el Rebaño Sagrado, duelo en el que Gallos Blancos se impuso por marcador de 0-2.

Tomás Boy

El "Jefe" terminó su etapa en Chivas en el Torneo Apertura 2019, y fue hasta dos años después cuando en el Torneo Guard1anes 2021 se enfrentó de nueva cuenta al Guadalajara dirigiendo al conjunto del Mazatlán, partido en el que obtuvo un empate 1-1 en el Estadio El Encanto.

Luis Fernando Tena

El "Flaco" fue relegado de su cargo como entrenador de Chivas en el Torneo Apertura 2020 y fue un año después cuando en el Torneo Guard1anes 2021 dirigiendo a Bravos de Juárez se enfrentó a Chivas, duelo en el que aplicó la ley del ex y doblegó al Guadalajara 2-1 en territorio fronterizo.

Víctor Manuel Vucetich

El "Rey Midas" fue cesado en el Torneo Apertura 2021, y después regresar al conjunto de Monterrey en el Torneo Clausura 2021, nuevamente se enfrentó al Guadalajara y mantuvo la racha positiva de los ex entrenadores al imponerse 1-3 ante el conjunto Rojiblanco.

