Aunque ahora viste los colores de Tigres, el profe Pauno reconoció que el duelo contra Chivas será especial por el cariño que le tiene al equipo tapatío.

Previo a que reciban al Rebaño este sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León, el estratega Serbio reconoció sus sentimientos por el Guadalajara, sin embargo fue tajante al señalar que eso quedará de lado en la búsqueda de sumar tres puntos más con el cuadro regiomontano.

“Para mí es un partido especial, es la primera vez que me ocurre un partido de este tipo, el enfrentarme a un ex equipo en el que he estado muy feliz y muy contento y agradecido. Hasta este punto vuelvo a salirme del contexto y decir que lo que importa son nuestro equipo y los tres puntos. Importa que nos enfoquemos en que tenemos un gran rival. Será un gran partido cada uno respetando lo suyo”, comentó.

Fue un año completo el que Pauno estuvo al frente del Guadalajara, pues el estratega europeo dirigió al cuadro tapatío durante el Clausura 2023 y el Apertura de ese mismo año, torneos en donde consiguió llegar a la Final y Cuartos de Final, respectivamente.

