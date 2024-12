Con la pretemporada en curso, el Club Deportivo Guadalajara continúa ajustando su plantilla para el próximo torneo Clausura 2025. A pesar de que los trabajos de preparación ya comenzaron, la directiva y el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado siguen evaluando las bajas necesarias, y se anticipa que podrían llegar a ser hasta ocho jugadores los que no formarán parte del equipo.

Isaac Brizuela, una de las salidas más recientes

El caso más reciente es el de Isaac Brizuela, uno de los futbolistas más experimentados del plantel. Este martes, el jugador celebró una década vistiendo la camiseta rojiblanca, pero también recibió la noticia de que no entra en los planes del cuerpo técnico y deberá buscar un nuevo equipo.

Brizuela era, tras la salida de Jesús Sánchez, uno de los jugadores con mayor trayectoria en el club, solo detrás de Javier Hernández. A pesar de los intentos por devolverle un lugar en el equipo bajo la dirección de Fernando Gago, el jugador no logró recuperar el nivel que lo caracterizó en temporadas anteriores.

Más salidas confirmadas y otras en proceso

Entre las bajas ya confirmadas se encuentran nombres como Jesús Sánchez y Antonio Briseño, quienes han concluido su etapa con Chivas. Además, Pável Pérez se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporarse a los Rayos del Necaxa, consolidándose como otra de las partidas importantes del equipo.

La lista de jugadores que saldrán del club aún no está cerrada. El cuerpo técnico todavía no ha notificado a todos los elementos que no serán tomados en cuenta para el próximo torneo. Este proceso forma parte de los ajustes que busca el equipo para iniciar el Clausura 2025 con una plantilla optimizada y alineada con sus objetivos.

Chivas, fiel a su tradición de renovación constante, espera que estas modificaciones en su plantel contribuyan a mejorar su desempeño en el próximo torneo. Mientras tanto, los movimientos continúan siendo observados de cerca por la afición y los analistas deportivos.

