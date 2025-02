Guadalajara vivió uno de los peores partidos bajo la dirección de Óscar García enfrentándose a Cibao, un conjunto modesto que no disputaba un partido oficial desde diciembre pasado. A pesar de que se pronosticaba una victoria para los rojiblancos en su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, el conjunto tapatío tuvo que venir de atrás para rescatar un empate con sabor a derrota.

Ante esta situación, el estratega español declaró que dentro del equipo se sienten decepcionados porque no era un resultado que se esperaban, aunque sabían que el rival no sería tan fácil de vencer como muchos mencionaban y destacó la actitud de sus futbolistas que no se dieron por vencidos.

“Sí esperábamos un partido de este tipo porque son un buen equipo (Cibao), tiene buenos jugadores. Hoy en día el fútbol no es fácil para nadie. Podemos ver todos con los equipos de nuestra liga, que no hay ninguno que ha ganado fácil o que ha ganado con mucha superioridad. No hemos encontrado la portería, aunque tiramos dos o tres veces.”

“Lo bueno que se puede sacar es que los jugadores lo han dado todo hasta el final, si no hubiéramos marcado en el último minuto después de tantas ocasiones. Los jugadores no han bajado los brazos en ningún momento. Es difícil atacar un bloque tan bajo como el que tenía Cibao, con jugadores muy poderosos. No es el resultado que queríamos, creo que es el resultado que nos hemos merecido, pero al final nos toca estar callados y seguir trabajando”, indicó el entrenador.

Cabe destacar que, en el inicio de la conferencia un aficionado de las Chivas logró colarse a la sala de prensa y tomó el micrófono para decirle frente a frente a García Junyent que, si él y los jugadores tienen dignidad, deberían de presentar la renuncia ante el mal funcionamiento del equipo.

SV