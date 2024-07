Luego de poco más de un mes y que el Club América se coronara campeón obteniendo su título 14, este próximo 5 de julio regresa la Liga MX, en donde los 18 equipos buscarán hacer un gran torneo con el objetivo de obtener su pase a la liguilla para llevarse el título del Apertura 2024.

Varios equipos se han reforzado fuertemente para este torneo, sin embargo, algunos aficionados de Chivas están molestos con Javier “Chicharito” Hernández, pues desde su llegada como refuerzo del Rebaño consideran que no ha rendido en el campo, además de que ha sido criticado por sus actividades extra-cancha.

Tras las críticas, “Chicharito” respondió a sus detractores y mencionó que su prioridad es Chivas, pero hubo alguien más que lo defendió, fue nada más y nada menos que Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas del América y máximo rival del Guadalajara.

El dueño de los de Coapa mencionó en una entrevista para Caliente TV que las críticas de los aficionados no son los modos, ya que ha existido violencia en los comentarios.

“Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. Entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, es el fondo, no tengo bronca. La forma, la violencia, los insultos, no puedo (entenderlo)”, dijo Azcárraga.

“Chicharito” buscará la revancha junto con sus compañeros para obtener el título 13 del Rebaño que les acerque a su máximo rival, el Club América. El próximo sábado se medirán al Toluca en la jornada 1 del Apertura 2024.

MF