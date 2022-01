Chivas: El jugador que no disfrutó su paso por el Rebaño

Jugar en Chivas pasó de ser un sueño a una desilusión para el delantero Ángel Sepúlveda, pues a unos años de su salida del club, el atacante recuerda el trago amargo que significó vestir la camiseta rojiblanca.

“No quería decirlo, pero sí (Chivas fue su peor experiencia). Simple y sencillamente no lo disfruté, no fui feliz, no tuve los minutos que yo busqué, peleé y entrené para estar ahí. Chivas era un sueño que quería cumplir, lo cumplí pero hasta ahí. Es una página que ya pasé porque ahora estoy enfocado en demostrar de qué estoy hecho”, compartió en entrevista para W Deportes.

IMAGO7

El ahora atacante de Querétaro sólo jugó un torneo con el equipo rojiblanco (Apertura 2018), y durante su estancia en Chivas marcó un gol dentro de la Copa MX, pero en Liga sólo registró un total de 174 minutos en los que se fue sin vencer la portería rival.

