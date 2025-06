Después de convertirse en el primer fichaje de Chivas de cara al Torneo Apertura 2025, el volante de ataque, Efraín Álvarez, aseguró que llegar al club de sus amores es algo que aún no lo siente real, luego de que representa mucho el cumplir el sueño de jugar con el Guadalajara.

"Cuando recibí la llamada de Chivas fue algo que no lo siento real, es algo que sueño desde niño, viendo a mi padre, todos los años agarrando las nuevas camisas de Chivas, tenerlas en su casa, viendo todos los partidos, todos los campeonatos que ha ganado; es algo que yo desde niño soñaba y gracias a Dios se me dio", señaló.

El ex jugador de los Xolos de Tijuana, nunca negó su gran cariño por Chivas, por lo que aseguró que al momento de ponerse la camiseta del Guadalajara hasta se le puso la ‘piel chinita’.

"Cuando me la puse (la playera de Chivas), yo me puse la piel chinita, me siento muy contento, la verdad, muy muy feliz de estar acá, es un sueño para mí vestir esta camiseta y como te digo, estoy muy feliz de tenerla ahorita, ya me imagino estar en el AKRON con toda la gente jugando", añadió.

Al final, habló de cómo fue que surgió su cariño por los colores del Guadalajara, asegurando que su padre es un gran seguidor del equipo Rojiblanco y contagió su afición por Chivas en toda su familia, motivo por el que es un sueño familiar su llegada a las filas del Rebaño Sagrado.

“Mi padre es chivista, chivista, chivista. Él siempre que viene, pues es de un pueblo acá de Jocotepec, siempre que viene acá, viene a los partidos de Chivas. Es su cosa, que viene al pueblo, pero viene a los partidos, pero él desde niño nos enseñó siempre a la pelota, pero con un sueño de Chivas. Es algo que a mí y a mis hermanos decir que nos enseñó y pues gracias a él nos enseñó el amor por Chivas, lo grande que es Chivas también”.

Sin embargo, el sueño y algarabía no es solo para su padre. "Pues no nomás él, también yo, es como te digo, un sueño para los dos, no nomás para él, para mí también, no cada quien lo logra, y gracias a Dios, también el esfuerzo de él que me ayudó todos los años que estaba joven, que me llevaba a los entrenamientos, que todo esto, también es gracias a él que estoy acá, entonces es algo bonito para los dos", concluyó.

OB