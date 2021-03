En su papel de ex directivo del Guadalajara y una persona cuyo apellido está totalmente ligado al Rebaño, Néstor de la Torre sabe que en Chivas hay que tomar decisiones poco ortodoxas para conseguir objetivos deportivos.

Como un ejemplo de esto, Néstor de la Torre considera que en ocasiones es conveniente cortar a un jugador como Oribe Peralta o en su momento Salvador Carmona, quienes de alguna manera nunca pudieron encajar completamente en el equipo.

''Hay soluciones que son más baratas, como lo es cortar a un jugador que puede generar discordias, y no por él mismo, sino por lo que representa. 'Chava' Carmona fue un jugador que me costó una cantidad y lo vendí más barato. No hubo ese click del equipo con el jugador, no pudo cumplir con las peticiones del técnico y bueno, como digo, hay soluciones que son más baratas que mantener a un jugador'', compartió.

En el caso particular de Peralta, el ex delantero del América ha sido duramente criticado desde su llegada al equipo rojiblanco, esto por su pasado con las Águilas y el alto sueldo que percibe a pesar de ser un jugador relegado a la banca y poco redituable en cuanto a goles.

Debido a esto, De la Torre considera que el alto sueldo de Oribe podría generar discordias en el vestidor del Guadalajara, pues hay jugadores con mayor actividad que el ''Cepillo'' y que sin embargo perciben un pago menor por sus servicios.

Oribe llegó a Chivas en junio de 2019, y a pesar de que fue un refuerzo gestionado por José Luis Higuera, ex dirigente del Rebaño, Ricardo Peláez ha decidido mantenerlo durante su gestión como director deportivo del club.

OF