La lesión que lo mermó de participar de manera activa en la Leagues Cup con Chivas, torneo en donde se fracasó al no ir más allá de la fase de grupos, ahora, no cesa, por lo que Javier "Chicharito" Hernández no está listo para reaparecer con el Rebaño Sagrado para el partido ante Tigres en Monterrey.

Y es que tanto ayer martes, como este miércoles, el delantero y capitán de las Chivas no ha podido realizar el trabajo al parejo de sus compañeros, por lo que no estuvo en los entrenamientos que sostuvieron en la universidad Panamericana, bajo las órdenes de Fernando Gago.

En el presente Apertura 2024, Javier Hernández Balcázar no ha podido anotar un solo gol a pesar de haber estado presente en los cuatro partidos que se han disputado hasta el momento, incluso ha sido titular y ha tenido oportunidades claras para poder marcar, aunque para su mala fortuna, no lo ha conseguido.

En lugar de Javier, Gago estaría mandando al terreno de juego a Ricardo Marín, ya que fue el delantero el que tomó el estandarte en el ataque rojiblanco durante la Leagues Cup, aunque lo hizo sin pena ni gloria, tal y como lo hizo todo el equipo en la Unión Americana.

Desde que llegó a Guadalajara como refuerzo para el Clausura 2024, "Chicharito" ha disputado 14 encuentros y solo ha hecho un gol, y han sido más sus temas de lesiones por lo cual no ha podido estar más presente en el terreno de juego.

Mientras tanto, Chivas prepara el partido ante los felinos de Monterrey, duelo que se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en lo que marcará el reencuentro del equipo tapatío con su ex director técnico, Veljko Paunovic, mejor conocido como Profe Pauno, luego de que el serbio los llevara a disputar una Final, precisamente ante Tigres.

