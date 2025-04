Los siguientes dos compromisos para Chivas Femenil se vislumbran más que difíciles porque deberá enfrentar a su némesis para tratar de avanzar al partido por el campeonato. América les ha tomado la medida a las rojiblancas porque, no solo las ha eliminado en las últimas siete ocasiones que se han visto en Liguilla, sino también, les ha propinado golizas dejando una huella imborrable.

Sin embargo, para Casandra Montero, defensa del Guadalajara, los resultados anteriores quedaron en el pasado y en la Fiesta Grande tratarán de contar otra historia para poder superar a su acérrimo rival. Destacando que, la unión del conjunto rojiblanco será una de las fortalezas en estos duelos cruciales.

"Ese resultado quedó ahí para la historia, pero en lo personal, como todo en la vida, uno aprende, no se queda en el pasado y hoy en día estamos concentradas en el siguiente reto. Vamos paso a paso, ya dejamos los Cuartos de Final y ahora de cara a las Semifinales tendremos que ganarles. Para ser campeonas, siempre lo he dicho, hay que ganarles a todos los equipos, llame como se llame. No hay que recordar el pasado, sino estar enfocadas en lo que viene".

"Trabajar en equipo será una de nuestras fortalezas para poder vencer a América. Seguir confiando en la compañera en la que entre, no hay más. Creo que, ante la adversidad, lo que sale a flote es el trabajo en equipo, no solo las individualidades. Lo he mencionado, antes el jarrón estaba roto y el profe (Antonio Contreras) vino a pegar las piezas rotas, refiriéndome a que vino unir al vestidor. Por lo que, esas será una de nuestras claves para poder instalarnos en la Final", mencionó Montero.

Montero ha sido parte fundamental para que Chivas se mantenga como la mejor defensiva del torneo al haber tolerado 10 anotaciones, sin embargo, ella misma reconoció que este título se ha conseguido por la labor y el esfuerzo de todas sus compañeras.

"Esta parte de ser la mejor defensiva empieza desde la delantera. Desde ese sacrificio que hacen "Licha", "Boyi", Caro, Viri, por decir nombres, se ve reflejado atrás. Al igual, cuando vamos a atacar, tratamos siempre de estar listas y atentas a la jugada. Sabemos que América es un equipo muy ofensivo, pero en el torneo regular que nos enfrentamos fue una historia diferente. Obviamente, sabemos que la Liguilla es otra historia, pero el que cometa menos errores será el que esté más cerca de dar el siguiente paso", culminó la defensa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF