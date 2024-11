El director técnico de Chivas, Arturo Ortega reconoció que esta tarde en el Estadio Akron su equipo le quedó a deber a la afición después de caer en casa y no conseguir el objetivo del pase directo a liguilla.

“Primero la afición mis respetos creo que siempre nos apoya, siempre está ahí alentándonos, creo que le quedamos a deber hoy por el resultado, no creo tanto por el compromiso que tuvieron los jugadores, se propuso el segundo tiempo, estuvimos ahí y no fuimos contundentes, propusimos y bueno en esa zona de finalización no pudimos concretar, que tuvimos bastantes opciones y al final nos equivocamos en táctica fija, que lo habíamos preparado tal cual, que ellos jugaban en corto, un balón al segundo poste y bueno, no fuimos eficientes y perdemos, pero estamos dolidos y sabemos que la afición está ahí y le debemos, le debemos más”, señaló.

De igual manera, aseguró que se fueron dolidos por cómo se dio la derrota, además de que no están conformes con la manera en que consiguieron la clasificación a la fase final del campeonato, luego de quedarse por primera ocasión en el Play-In

“Prácticamente sabíamos que habíamos amarrado ese lugar, pero no estábamos conformes, queríamos hoy el triunfo. Y bueno, dolido por cómo se dieron las circunstancias, queríamos ganar hoy. Y pasaba lo que pasara, el equipo iba a estar enrachado. Hoy no se pudo, hoy intentamos. Y bueno, preparar al equipo, darles ese pequeño descanso. Y luego activarnos nuevamente para una semana larga de trabajo. Y bueno, salir a proponer, a ir por el partido que queremos estar dentro”, agregó.

Al final, reveló que Roberto Alvarado podría estar de regreso en el duelo por del Play-In por lo que espera contar con equipo equipo completo para el duelo más importante de la temporada.

“Sí, pues con Roberto Alvarado es una pieza muy importante, es fundamental en la fase ofensiva, es muy desequilibrante, es distinto, y bueno ese jugador que ya, yo creo que ya lo podemos tener, te digo es una semana y media más o menos de trabajo donde él podrá poco a poco integrarse también e ir valorando cómo progresa y pues al final, pues creo que tenemos la gran oportunidad todos de poder hacer un gran torneo, de poder revertir la situación, si bien en casa no hemos podido ganar, pero con nosotros nos falta, nos falta esa plantilla completa de estar todos juntos, de recuperar a todos los jóvenes que han estado por molestias, quizá carga de trabajo, musculares, y bueno creo que es una gran oportunidad para revertir todo”, concluyó.

