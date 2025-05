Las Chivas Femenil están a 90 minutos de poder regresar a una Final después de tres años. Sin embargo, deberán ser cautelosas con un América que, a pesar de no contar con plantel completo por lesiones de múltiples jugadoras, logró sacar el empate a dos anotaciones para dejarlas sin la ventaja para el domingo.

Ante esto, Antonio Contreras fue contundente en decir que en el Estadio Ciudad de los Deportes saldrán con la victoria a su favor. Y, aunque muchas personas no confiaban en él asegurando que no sabía lo que era jugar un Clásico, destacó que no ha perdido ninguno de los dos partidos que ha sostenido contra América y que el resultado de hoy se dio por diferentes factores.

“¿Sabéis cuántos Clásicos hemos perdido? Porque había gente que decía que Antonio no sabía lo que era un clásico. Antonio sabe lo que es un clásico, ¿y sabéis lo que hace Antonio cuando su jugadora comete un error? Le da un abrazo, porque un buen gestor de grupo no solo busca cosas negativas y errores. Les ayudo a que no cometan ese error y a mejorar. Hay que analizar muchas cosas, los barcos no se hunden solos”.

“Al final, ¿sabéis quién está obligado a ganar? El que está en primer lugar. Y también nosotros, ahora sí, creo que tenemos que ser el candidato. Nosotros también estamos obligados a ganar. Recordad que les dije que íbamos a ir a casa de Pumas a ganar y fuimos a ganar. Y ¿saben qué vamos a hacer el domingo? ¡Ganar! Son 90 minutos que hay que jugar, lo que haga falta, y lo vamos a ganar”, aseguró Contreras.

El partido de Vuelta entre Chivas y América se disputará el próximo domingo 4 de mayo a las 17:00 horas. El Guadalajara está obligado a sacar un triunfo por cualquier marcador porque, en caso de empatar, la posición en la tabla le concedería el pase a las azulcremas al partido por el campeonato.

SV