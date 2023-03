La previa a este duelo entre rojiblancos y azulcremas ha sorprendido por la camaradería que existe entre ambos clubes, y a pesar de que son instituciones antagónicas, Alexis confesó que laboralmente no le conviene cerrarse las puertas de Coapa.

"Es el caso de Oribe (Peralta). Estamos en una institución y puede llegar a ofrecer América, y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar es como ustedes, están en una televisora y si tiene una oferta de otra y es la única que tienen, obviamente la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo, imagínate que te digo que no, luego llega una oferta del América y ya no me quieren. Yo tengo que ser un profesional en todos los sentidos, pero ahora estoy en Chivas y lo voy a disfrutar", comentó.

Alexis salió lesionado durante la Jornada 2 de este torneo, situación por la que tuvo que pasar por el quirófano y se espera que pueda regresar ahora que el Rebaño dispute la fecha 12 contra las Águilas.

En contraparte de Vega, quien se mostró renuente a ir a Chivas en algún punto a pesar de que ya fue sondeando por el club fue Henry Martín, delantero que aseguró que no se pondría la camiseta rojiblanca y hasta aseguró que fue un "desliz" cuando analizó la posibilidad de llegar a Verde Valle.

"Eso fue un desliz que iba a tener por el momento que estaba viviendo, pero recapacité a tiempo, fue la mejor decisión y de ahí fui levantando”, dijo el capitán del América.

Será este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro del país, cuando el Rebaño se vea las caras contra el América en la cancha del Estadio Akron.

IO