Chivas: Alexis Vega niega ser culpable de accidente en Guadalajara

El atacante de las Chivas y de la Selección Mexicana, Alexis Vega, fue acusado en redes sociales de haber provocado un accidente en Guadalajara, mismo que el delantero desmintió.

A través de Twitter, un usuario acusó haber chocado por culpa del delantero. "Me acaban de chocar por culpa de Alexis Vega. Ahí por la zona de los Cubos", específicamente en avenida Patria, para tomar el acceso a Lázaro Cárdenas.

Alexis Vega le respondió en la misma red social, "jajajaja por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar", escribió.

De acuerdo con el afectado, había tránsito en la zona por otro choque. Ante esta situación dos "carros iban echando el auto encima" uno de ellos era el de Alexis, quien pretendía entrar sin poner la direccional.

El futbolista en su afán de conseguir el paso le aventó su camioneta, el afectado lo alcanzó a esquivar, sin embargo, el otro vehículo aceleró e impactó la zona trasera.

Fue el mismo usuario quien detalló que se dio cuenta que era Alexis Vega el conductor de la camioneta, ya que según su versión el jugador bajó su vidrió para reírse, porque consiguió entrar al carril y aparte el que no lo dejaba pasar fue el que chocó.

El usuario compartió fotos del choque y lo describió como "un besito", señaló que se encuentra bien, además puntualizó que él es chofer un taxi por aplicación y en ese momento estaba realizando un viaje.

JL