Para el Guadalajara, el Apertura 2025 se convertirá en una oportunidad de regresar a los primeros planos ahora bajo la gestión de Gabriel Milito. Además de la sed de revancha que tiene el plantel, hay futbolistas como Alan Mozo que buscarán retomar el rumbo y adueñarse de la titularidad.

El lateral derecho del Guadalajara estuvo cerca de salir del club en el más reciente mercado, después de que el Clausura 2025 fue su peor semestre con la camiseta de Chivas; pese a ello, ahora tiene una oportunidad de resurgir y aportar en la búsqueda del Rebaño Sagrado de luchar por un campeonato.

En entrevista con EL INFORMADOR, Mozo aborda la llegada de Milito, los refuerzos de Chivas, sus aspiraciones en el actual torneo y la meta que tiene de llevar al equipo a establecerse como protagonista en el naciente certamen.



—¿Cómo fue el trabajo de pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito?

—Fueron meses de trabajo muy fuertes, muy intensos, que le hemos sacado mucho provecho y todo el jugo posible. Creo que lo necesitábamos, sé que fue un poco largo periodo de un torneo a otro, pero la verdad es que lo hicimos valer, y creo que gracias a eso se vendrán cosas muy importantes para nosotros en el torneo.

—¿Qué representó para ustedes el buen paso que tuvieron en la pretemporada?

—Sea el partido que sea, es Chivas, y creo que Chivas, donde juegue, sea en Zacatecas, sea en la Leagues Cup, en el torneo regular, tienes que dar esa cara de protagonismo y de lo que queremos, que son cosas importantes. Al grupo le vino bien estos partidos de preparación

—¿Qué aspectos de Gabriel Milito consideras que te han ayudado a mejorar como futbolista?

—Gabriel es alguien muy preparado, que sabe explicar perfectamente cómo quiere que el equipo juegue, dependiendo mucho de nuestras características. También eso ayuda a potencializar el problema del talento de los demás. En lo personal me ha ayudado bastante a estar mejor físicamente, la verdad yo me he dedicado a entrenar mejor, que creo que es algo que siempre he podido mejorar un poco. Y son así detalles que me han ayudado para lograr mi mejor versión, una versión más real y me siento muy bien.

—En el tema de los refuerzos, ¿quién te sorprendió y cómo los has visto con su llegada al equipo?

—La verdad es que todos me han sorprendido de una manera muy positiva, los he enfrentado a casi todos, pero tienen esa juventud, esa hambre de querer sumar a este proyecto, y sobre todo en un equipo tan importante que es Chivas, y ellos saben lo que representa al llegar aquí; son piezas clave que vamos a necesitar en el torneo, luego de no clasificarnos en los últimos dos torneos, tenemos esa cuenta pendiente y ellos nos van a ayudar.

—¿Qué tienen como meta en este plantel de cara a la siguiente campaña?

—Tenemos la responsabilidad de ser protagonistas en el torneo, estamos trabajando para ello, vamos a pelear el campeonato que es el primer paso y después buscar el campeonato y el trofeo, pero es un equipo fresco, es un equipo que quiere hacer su propia historia y estamos dando los pasos firmes para lograrlo

—¿Qué has hablado con Milito para ser el encargado de jugar en la lateral derecha y también qué te ha dicho él?

—La competencia interna es algo básico que se tiene que tener en cualquier equipo para que sea competitivo. Tengo compañeros de mucha calidad e intento aprender de ellos y ellos de mí. El que juegue va a estar listo, somos un grupo que poco a poco nos convertiremos en familia y cada uno va a poner su talento y sus ganas para ayudar al equipo.

—¿Tienes como meta el destacar esta temporada con la finalidad de levantar la mano para la Selección Mexicana?

—Chivas es el equipo de México, es el equipo de los mexicanos y haciendo bien las cosas aquí levantas la mano. Se va a venir un gran mundial y cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo ya seamos convocados o no para que México salga beneficiado.

Mozo quiere volver a ser una pieza importante para el Guadalajara. IMAGO7/J. Cubeyro

No se va hasta salir campeón

Después de que estuvo cerca de dejar Chivas debido a que su rendimiento había venido a menos, además de perder la titularidad el semestre pasado, Alan Mozo externó su deseo de continuar con el club rojiblanco, ya que su plan de vida está en el Rebaño Sagrado.

El defensor enfatizó en que el cariño que tiene por los colores del Guadalajara ha crecido de manera importante, por lo que no abandonará a la institución rojiblanca hasta no conseguir el ansiado campeonato, motivo por el que aportará lo que sea necesario para conseguir el objetivo.

“Cada seis meses pueden salir ofertas por como es el futbol, se pueden abrir puertas y oportunidades, pero la verdad es que yo estoy convencido de lo que quiero aquí.

“Tengo una idea, un plan, un plan de vida que está aquí en Chivas, en Guadalajara. La verdad es que el cariño por este equipo para mí es algo que ha crecido de una manera impresionante y de aquí yo no me voy hasta ser campeón, esa es mi idea y así voy a poner mi granito de arena para que así sea”, señaló.

Mozo ha visto actividad durante seis torneos con el Guadalajara, de los cuales solo en una ocasión ha disputado una final, misma que se dio en el Clausura 2023, llave en la que ha estado más cerca de cumplir la que ahora es una promesa para la afición rojiblanca.