Previo al debut de Chivas en casa en el Torneo Apertura 2025, se generó una gran ilusión en la afición rojiblanca, tal y como sucedió con Alejandro Gaitán, seguidor del Guadalajara, quien reveló estar emocionado por ver al equipo de sus amores en el nuevo césped del Estadio AKRON.

Además de las novedades en la cancha, para el señor Gaitán y su familia hay una gran ilusión por ver a los refuerzos del equipo, por lo que espera que pronto se den los resultados.

“Llego ilusionado y contento con lo que he visto del equipo, con los cambios en el estadio, siendo que se renovó todo, y espero que sea un excelente torneo para mi equipo, porque ya nos hacen falta más alegrías”, señaló.

Para Alejandro, Efraín Álvarez es el jugador a seguir de Chivas este torneo, después de considerar que es la pieza que le faltaba al Guadalajara.

“Me ilusionó la pretemporada del equipo, se vieron bien los jugadores y veo que los refuerzos se acoplaron bien. Me ilusiona mucho Efraín Álvarez, es el jugador que necesitábamos, tiene mucha calidad y ya nos hacía falta un diez para el equipo”, agregó.

Finalmente, se mostró feliz por el nuevo césped del Estadio AKRON, enfatizando que le agrada que su equipo tenga una cancha de primer nivel.

“Oh, se ve muy padre, ya me dan ganas de meterme a jugar. Quedó muy bonita, me gusta que mi equipo tenga una cancha de este nivel. Yo siempre creí que iba a estar a tiempo, porque sí hay mucha gente trabajando. Me gusta mucho”, concluyó.

