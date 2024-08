Chiquis García rompe el silencio sobre su ida al Mundial 2006 en lugar de Cuauhtémoc Blanco

En el podcast "Lavolpismo", dirigido por Ricardo Antonio La Volpe, fue invitado el exjugador mexicano Rafael García Torres, apodado "Chiquis", para hablar de su experiencia en el futbol mexicano. En el transcurso del programa, resurgió la polémica generada en el mundo del futbol en el año 2006 por la Copa Mundial de Brasil.

En aquel entonces muchos aficionados se mostraron descontentos por la composición del equipo que representó a México, en especial con la participación del "Chiquis" García en lugar de la de Cuauhtémoc Blanco.

Para muchas personas, la decisión que La Volpe había tomado fue determinada por su parentesco con el jugador, quien ahora es esposo de su hija Sabrina La Volpe.

La situación ha generado que el público del deporte cuestione a Rafa García por su actuación en la competencia. Luego de casi 20 años desde la polémica, García reveló cuál es su opinión al respecto.

¿Qué le dijo "Chiquis" García a La Volpe por el Mundial del 2006?

En el margen de la celebración de la Copa del Mundo de futbol del año 2006 surgió una de las polémicas más grandes que ha tenido la Selección Mexicana, debido a la selección de jugadores que ejecutó Ricardo La Volpe.

"Chiquis" García reveló que la gente siempre lo cuestiona sobre su participación en el Mundial del 2006. El exjugador no desaprovechó la oportunidad para defenderse de los comentarios que la gente ha propinado en su contra desde aquel entonces.

"Porque siempre me dicen esto: ¿ Cómo le hiciste para ir al 2006? , siempre me preguntan esto. Entonces yo siempre les digo por qué no me preguntan cómo le hice para ir al 91, al 93, al Mundial del 2002, a las Copas, nunca me preguntan eso".

Reveló que el entrenador lo había convocado para participar en la Copa de Oro de Brasil 2003, cuando ni siquiera sabía que el jugador salía con su hija. De esta forma, quedaría demostrado que su actuación en Brasil 2006 fue por su desempeño y no por un favoritismo.

Sin embargo, tampoco dejó de lado su opinión profesional y le dijo a su suegro una verdad que tenía guardada.

"Aprovechando que me invitaste a tu programa sí me gusta, sí, sí quise dar mi punto de vista", apuntó.

"A mí cada vez que amigos, entrenadores, periodistas me preguntan esta situación de Cuauhtémoc Blanco, yo siempre he contestado lo mismo. Si yo ahora que ya soy entrenador, que tengo 15 años co-auxiliar entrenador, si yo hubiera sido entrenador de la Selección de México, pero por supuesto que yo llevaba a Cuauhtémoc ", reveló "Chiquis".

Desde su perspectiva, Cuauhtémoc hubiera podido tener un buen desempeño durante la competencia.

"Yo creo que era un jugador que en algún momento jugando para la Selección siempre hacía algo diferente".

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco no estuvo en el Mundial de Brasil 2006?

En el 2006, la Selección Mexicana estaba a cargo de Ricardo La Volpe, quien formó al grupo que representaría al país en el Mundial de ese año.

Ante las constantes cuestiones sobre su elección de dejar fuera de la agrupación a Cuauhtémoc Blanco, este solo ha repetido la misma respuesta una y otra vez: “No entraba en el sistema de la Selección Mexicana”.

“Si me equivoqué, perdón, me guío por un sistema. Si lo entienden, que bueno, si no, es problema de ustedes” , señaló La Volpe.

