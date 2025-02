'Chino' Huerta y Anderlecht quedan eliminados de la Europa League

El atacante mexicano César Huerta y su equipo Anderlecht de Bélgica quedaron eliminados de la UEFA Europa League a manos del Fenerbahçe.

El “Chino” vio 65 minutos en su debut en una competencia europea, sin embargo, no logró ser factor para ayudar a su equipo a revertir el marcador tras caer 2 a 5 en el marcador global.

El mexicano aseguró que se fue decepcionado luego de caer eliminados en su partido debut en la Europa League, sin embargo, enfatizó en que le tendrán que dar la vuelta a la página y ahora enfocarse en el torneo local.

“Decepcionado por cómo nos vamos de esta competición tan importante, pero tenemos ya que dar la vuelta a la página y enfocarnos en eso y en lo individual. Yo me he sentido muy bien y creo que el grupo me ha ayudado mucho para la cuestión de la adaptación”, señaló.

Al final, se dijo feliz de su debut, pues este tipo de escenarios son los que le ayudarán a crecer como futbolista, por lo que ahora la meta será conseguir el primer sitio en la Belgian Pro League.

“Sé que tengo que mejorar y como grupo también tenemos que mejorar muchísimo, pero es todo ese aprendizaje y creo que tenemos que sacarle el mayor provecho a esto y feliz por hacer mi debut en un torneo tan importante, en el torneo local la meta llegar lo más lejos posible y sumar muchos puntos, todavía nos quedan por ahí varias jornadas y tenemos que enfocarnos y darle vuelta ya a la página”, concluyó.

