"Chicharito" vuelve a la acción, pero West Ham cae ante Bournemouth

El equipo West Ham, donde milita el delantero mexicano Javier Hernández, fue derrotado 2-0 por el Bournemouth en su visita al estadio Deau Court, duelo correspondiente a la jornada 23 de la Premier League.

En el minuto 66, "Chicharito" (que no tenía minutos desde el pasado mes de diciembre) entró de cambio por Andy Carroll pero, aunque intento, no pudo hacer nada para evitar el descalabro de su equipo. En el partido del sábado pasado contra el Arsenal, no pudo jugar debido a una lesión en la espalda.

Con goles de Callum Wilson al minuto 53 y del noruego Joshua King al 90+1, el equipo local logró la victoria que los puso en el peldaño 12 de la tabla general, con 30 unidades.

Los Hammers se quedaron con 31 puntos en la posición 10 de la tabla, ahora pensarán en su próximo compromiso de la FA Cup ante el Wimbledon.