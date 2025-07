"Chicharito" reaparece tras polémica por sus videos; esto dice

Luego de la postura emitida por Chivas y la sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), este jueves Javier Hernández alzó la voz desde su cuenta de Instagram con un texto en el que se compromete a ser mejor persona y aseguró que su intención nunca fue limitar, herir ni dividir con sus comentarios respecto a los roles de género.

Dentro del mensaje no se observa ninguna disculpa por la polémica desatada con los videos que publicó en anteriores días, pero señaló que será más consciente a la hora de expresarse en temas tan delicados como el papel de los hombres y mujeres en sociedad.

"Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir".

"Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados", dijo "Chicharito" en el mensaje.

Asimismo, agregó que aprovechará esta oportunidad de mejorar como persona y agradeció la comprensión y exigencia de quienes lo han acompañado en esta travesía.

"Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes".

"Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino", finalizó el delantero.

Cabe destacar que, el pasado miércoles la FMF anunció una multa económica y un apercibimiento hacia el futbolista por comentarios que se calificaron como sexistas y, en caso de reincidencia, se declaró que se tomarían sanciones más severas.

INSTAGRAM

