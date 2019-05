''Chicharito'' no quiere que lo comparen con Raúl Jiménez

En entrevista para Fox Sports, el delantero mexicano Javier ''Chicharito'' Hernández dijo que considera que Raúl Jiménez no debe ser comparado con él, sino con otros jugadores con buen cartel de la Liga Premier, debido a la mala temporada que ha tenido con el West Ham.

Hernández expresó el hartazgo que le representa el que se compare su mala racha con la de Jiménez, quien hace unos días fue elegido como el mejor jugador del Wolverhampton y como uno de los mejores fichajes de la campaña en el futbol inglés.

"HASTA EN EL ÉXITO DEL OTRO PONEN MIS MI$%#S CON ÉL"#LUP La molestia de Javier 'Chicharito' Hernández por las constantes comparaciones que hacen entre Raúl Jiménez y él pic.twitter.com/PrR9EibqSe — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 3 de mayo de 2019

''Tú no crees que el pobre Raúl va estar hasta la madre de que abra su Twitter y diga 'es que metí 12 goles, ¡ay!, ya me metieron al Chicharito. Estoy haciendo un torneo chigonsísimo y me meten al Chicharito'. Hasta yo digo, 'pobre Raúl', estoy teniendo supuestamente la peor campaña y salgo en todos lados. Pobre Raúl, mejor hablen de él y chingón, se lo merece (...) Hasta en el éxito de otro, ponen mis mierdas con él'', dijo el ex jugador de Chivas.

Para ''Chicharito'', lo apropiado es compararlo con otros delanteros con mejores números. ''Creemos que la gente, que empujando a un mexicano es compararlo con otro mexicano, no cabrón, compárenlo con el 'Kun' Agüero y empújenlo, o con Salah o Mané''.

Por otro lado, Jiménez agradeció al tapatío que lo compare con las estrellas de la Liga Premier y destacó lo obtenido por su compañero de la Selección a lo largo de su carrera.

''Quieras o no siempre va a existir esa comparación, pero le agradezco que me compare con Agüero'', indicó.

Cuando le cuestionó sobre si busca alcanzar el récord de mayor cantidad de goles anotados con el conjunto nacional mexicano impuesto precisamente por el tapatío, señaló: ''Sí, por qué no, estoy todavía lejos pero me quedan unos años en los que si tengo esa oportunidad lo quisiera hacer''.

