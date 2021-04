"Chicharito" niega acercamientos para regresar a la Selección Mexicana

Hasta el momento no ha existido ningún acercamiento entre la Federación Mexicana de Futbol o Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional, para una posible vuelta de Javier Hernández al Tri, y el llamado "Chicharito" se dice consciente de que para que lo vuelvan a tomar en cuenta tiene que aumentar mucho su nivel.

"No ha habido acercamientos, pero en estos momentos mi mente sólo está la MLS"

"No ha habido acercamientos, pero en estos momentos mi mente sólo está la MLS. No me he cerrado las puertas de la Selección, y no he jugado ningún partido aún para que me vean, así que el que tiene que abrirse las puertas soy yo y ese nivel que adquiera le guste al técnico, y eso se va a dar cuando de buenas cosas en mi club, por eso lo primero es el club y si todo conspira a favor para que pueda volver a vestir la verde, encantado en regresar", dijo el delantero.

Aseguró que ha trabajado muy bien, que está en la mejor forma física de su carrera a pesar de su edad, 33 años: "Estoy en la mejor etapa física en la que he estado, emocional, tácticamente, todo de lo que he venido rodeándome a mi alrededor, ha sido para potencializar mi mente, mi cuerpo, mi corazón. No es que esto se signifique siempre en el juego, nada es previsible, pero estoy tratando de hacer todo para que el LA Galaxy aspire a cosas grandísimas, pero no solo dependen de 'Chicharito', sino de toda la organización", aseguró el futbolista.

Parece que ahora "Chicharito" no quiere entrar en polémicas ni quiere dejar frases que provoquen encabezados: "Agradezco a la gente que se interese en mi vida, sólo quiero obtener a mi alrededor opiniones que me ayuden a ser mejor futbolista. Lo que me interesa es que el domingo pueda iniciar otra campaña. No soy perfecto, no somos unas máquinas, sólo quiero disfrutar este momento y enfocarme a lo que viene, mi carrera. Mis hijos están bien, mi familia esta sana y eso es lo más importante en estos momentos", aseguró.

JM