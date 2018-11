"Chicharito" crea "atmósfera tóxica" en el West Ham: prensa inglesa

El alto salario del delantero Javier "Chicharito" Hernández y su bajo rendimiento estarían creando una atmósfera "tóxica" dentro del West Ham, según reportes del diario inglés The Sun.

La publicación cita a una fuente que afirma ser cercana al club y aparece en Twitter con el usuario @ExWHUemployee.

"El problema que tenemos con él ("Chicharito") es que es nuestro jugador mejor pagado y no juega. Eso crea problemas con otros futbolistas que juegan regularmente", afirmó @ExWHUemployee en el programa de radio The West Ham Way.

Hernández gana aproximadamente 145 mil libras esterlinas a la semana y es el jugador mejor pagado del West Ham.

"Tenerlo sólo en la banca, ganando ese dinero sin jugar ni anotar, hace que los otros jugadores piensen, 'bueno, si este jugador gana 145 mil a la semana, entonces yo debería ganar eso o más', y se está volviendo casi algo tóxico de manera indirecta tenerlo ahí".

"Chicharito" ha sido titular en sólo dos partidos con los Hammers esta temporada y ha anotado sólo un gol y colocado una asistencia.

RR