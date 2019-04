"Chelís" entra en polémica con Carlos Hermosillo

Previo al duelo ante Monarcas, el técnico del Puebla José Luis Sánchez Solá aprovechó la conferencia de prensa de este miércoles para responder a los comentarios que realizó el exjugador Carlos Hermosillo en redes sociales.

"Mi crítica hacia el sería muy destructiva, sería meterme en otros términos", dijo el entrenador.

Viendo una entrevista antes del partido Puebla vs Lobos Buap, me sorprende y respeto ver que hablen de un Tecnico como Chelis, lo primero que dicen es un gran motivador, pregunta ya lo vieron trabajar? Que ha ganado? promocionamos a un parrillero de Carlos hurtado, de vergüenza — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) 31 de marzo de 2019

El estratega poblano analizó el mensaje de la exfigura de Cruz Azul y destacó que no viven las mismas realidades.

"Su crítica va a lo deportivo, dice que no tengo idea de cómo entrenar, que soy un imbécil como entrenador, yo me tendría que ir a otros términos que no tienen nada que ver con lo deportivo", mencionó.

"Chelís" aseguró que tendrá que esperar a que Hermosillo tome las riendas de algún equipo para juzgarlo dentro de la cancha.

"Mejor espero a que sea entrenador o reencarne en alguien de jugador para que estemos en el mismo ring", dijo. "Es una prueba que me pone Dios para ser humilde".

