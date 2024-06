"Checo" reconoce que su auto tenía mucho daño

El tapatío Sergio "Checo" Pérez, piloto de Red Bull, habló sobre su desempeño en el Gran Premio de Austria, donde terminó en séptimo lugar. Pérez explicó las razones detrás de su pérdida de ritmo y competitividad, además de detallar las dificultades que enfrentó durante la carrera.

“Checo” comentó que el problema comenzó al inicio de la carrera con Oscar Piastri en la curva cuatro. "Creo que fue al inicio de la carrera con Piastri en la curva cuatro, y sí hay mucho daño, todo el pontón izquierdo está totalmente roto. Tenía demasiado understeer al inicio de la carrera, luego se va demasiado front tire y todo el tiempo estuve luchando con el balance curva a curva y en ningún momento pude tener un ritmo sólido", expresó Pérez.

El daño en el coche fue considerable y afectó su rendimiento a lo largo de la carrera. "Al principio iba un poco similar a la gente delante, pero yo creo que el daño era muy grande, no sé exactamente cuánto perdíamos de carga, pero cuando lo ves es una parte muy sensible y no tenía nada de ritmo, ni tracción en la curva lenta, en la curva tres no podía traccionar nada, entonces la pelea con Hulkenberg al final fue difícil, fue complicado poderle pasar", añadió el piloto mexicano.

Pérez también habló sobre la penalidad que recibió en el pitlane. "No me di cuenta si estaba puesto el limitador de velocidad y lo activé dos veces y sabía que lo había hecho", explicó. Este error le costó tiempo valioso y complicó aún más su carrera.

Sobre la estrategia de neumáticos, “Checo” indicó que el daño en su coche hizo difícil cualquier decisión. "Es difícil decirlo de mi lado, yo creo que con un coche tan dañado no había mucho que hacer el día de hoy. Cualquier neumático que se degradaba no podía mantenerlo en la temperatura ideal", concluyó.

FS