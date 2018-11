Checo inaugura su kartódromo

La ilusión que tuvo desde pequeño, de estar tras un volante y pilotar un monoplaza de Fórmula Uno, se cumplió; su otra ilusión, la cual consiste en dejar un legado a las nuevas generaciones que sueñan ser como él, también. Ayer por la noche, el piloto tapatío de la escudería Racing Point Force India de la máxima categoría del automovilismo, Sergio Pérez, inauguró de manera oficial el kartódromo que se ubica en Zapopan y que lleva su nombre, “Kartódromo Checo Pérez”.

Acompañado de distintas personalidades de la política, como el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, el futuro director del Code Jalisco, Fernando Ortega, así como del deporte, como Iván García, Paola Espinoza y su hermano Toño Pérez, además de músicos como Alex, baterista de la agrupación Maná, el piloto tapatío cortó el listón y declaró formalmente inaugurado el kartódromo, mismo que servirá como una especie de semillero para nuevas generaciones de pilotos de distintas categorías.

“Estoy muy contento, es un orgullo el poder estar aquí y poder inaugurar mi kartódromo, que lleva mi nombre, y espero que inspire mucho a las nuevas generaciones. El objetivo es que el kartódromo sea muy familiar, que pasemos grandes ratos y también que de aquí pueda salir algún piloto mexicano”, dijo Sergio Pérez, una vez inaugurado el nuevo centro de la velocidad y el motor.

Checo recordó que el inicio de todo piloto tiene que ser desde la base y esto es, los go karts, por lo que le ilusiona poder inaugurar el kartódromo y señaló que una vez que deje el casco y el volante del Gran Circo de la Fórmula Uno, regresará a su máxima pasión, los go karts.

“Como aficionado al motor lo puedo decir, los go karts son la base de todo, es lo que más disfruto, sé que cuando me retire de la Fórmula Uno voy a estar en los go karts porque es mi pasión y qué mejor que hacerlo en mi kartódromo, con mi gente, es un sueño hecho realidad y como digo, espero que sea muy familiar”.

El Kartódromo Checo Pérez es un proyecto familiar el cual estará administrado principalmente por su hermano Toño Pérez, pero siempre con la imagen de Sergio. Además estará abierto al público a partir de hoy en punto de las 11:00 horas.

De primer nivel

El kartódromo tiene todas las especificaciones requeridas para la seguridad, además hay marshalls, pits, restaurante y la propia pista, la cual puede ser adaptable dependiendo del evento, ya sea competencia o si sólo es recreativo.