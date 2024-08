El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez enfrentó una clasificación complicada para el Gran Premio de Italia, donde aseguró la octava posición en la parrilla de salida. A lo largo del fin de semana, Pérez expresó su frustración con el rendimiento del auto, destacando las dificultades para encontrar un balance adecuado.

"Estábamos totalmente perdidos esta mañana, es muy difícil de balancear el auto; estábamos en una ventana donde un pequeño cambio en la barra mecánica sientes que haces 8, 9 cambios", comentó el piloto tapatío. Este problema se intensificó debido a la poca carga aerodinámica y las condiciones del asfalto, que afectaron notablemente el desempeño del monoplaza, especialmente con los neumáticos blandos.

La clasificación no fu menos complicada. Pérez confesó haber estado cerca de quedar fuera en la Q1, después de una mala primera vuelta que fue precedida por una tercera práctica problemática. "Tuve suerte de no equedarme fuera en la Q1, tuve una muy mala primera vuelta, venía de una muy mala práctica tres, y después ya fuimos encontrando el camino pero estando lejos y muy sensible todo el balance", explicó.

Pese a estas adversidades, Pérez mostró un espíritu de equipo al intentar ayudar a su compañero, Max Verstappen, dándole el rebufo en un intento por mejorar su tiempo. "Sinceramente no ganábamos nada nosotros con el remolque, y al tener una mala vuelta, quise darle el remolque a Max para ver si podía mejorar y estar más arriba, pero desafortunadamente no fue así", comentó.

Finalmente, Pérez se mostró optimista respecto a la carrera, confiando en que el ritmo de carrera del equipo será más competitivo que lo mostrado en clasificación. "Espero que mañana por lo menos podamos meternos en la pelea", concluyó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF