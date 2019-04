"Checo" Pérez, insatisfecho con el inicio de la temporada

Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de la escudería de Fórmula Uno Racing Point, no se siente satisfecho con la posición del equipo (noveno de diez) ni con la velocidad de su monoplaza.

"Creo que no tuvimos suficiente tiempo para probar o trabajar la actualización que hicimos al inicio de la temporada. Eso nos ha puesto en dificultades en la mitad de la clasificación (de pilotos). Conseguimos puntos en Melbourne y ahora en Bahréin, pero por el momento no somos lo suficientemente rápidos, no estamos donde queremos estar", dijo "Checo" al sitio oficial de la Fórmula Uno.

El jalisciense está colocado en la décimo cuarta posición en la clasificación de pilotos, mientras su coequipero Lance Stroll es décimo primero.

"Creo que estamos entendiendo nuestros problemas, tenemos mucho trabajo que hacer".

La escudería del mexicano (antes llamada Force India) tiene los medios financieros para introducir actualizaciones constantes gracias al consorcio encabezado por Lawrence Stroll, padre de su compañero de equipo, que se hizo del control de la escuadra el verano pasado. El constante proceso de mejora hace que "Checo" vea con optimismo el resto de la campaña.

"Creo que hemos probado en el pasado que la temporada es larga. No importa donde te encuentres ahora, sino dónde te encuentres en Abu Dhabi (la última carrera del calendario). Creo que estamos entendiendo nuestros problemas, tenemos mucho trabajo que hacer y tengo confianza en que vamos a cumplir nuestros objetivos esta temporada".

