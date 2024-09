El piloto tapatío de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez expresó su decepción tras el accidente con Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán, que terminó de manera inesperada para el mexicano. Tras una actuación que prometía, Pérez se mostró triste por el desenlace de la carrera, la cual consideró injusta para el esfuerzo de su equipo.

“Decepcionado, triste con mi equipo porque creo que no fue el final que merecíamos en la carrera después de la gran carrera que veníamos haciendo. Sí, una pena haber terminado así, en esas condiciones, especialmente con Carlos. No me esperaba terminar una carrera así”, señaló el piloto de Red Bull.

El accidente ocurrió cuando ambos pilotos salían de una curva, y Pérez explicó que el choque fue consecuencia de que Sainz intentó seguir el rebufo del auto de Charles Leclerc, sin percatarse de su posición.

“Salimos de la curva y salimos con bastante espacio y él viene hacia mí porque quiere seguir el rebufo de Charles, quiere seguir al auto adelante, pero yo estoy ahí. Y fue muy rápido. Como él traía más velocidad, al seguir cerrando, toca mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera”, relató Pérez.

“Checo” también destacó que, sin la intervención de algunos factores, su equipo estaba en condiciones de pelear por la victoria. “Creo que hoy teníamos, sin duda, para pelear por la victoria”, concluyó.

El accidente dejó a ambos pilotos sin puntos, en una jornada en la que Pérez se mostró confiado en las posibilidades de su equipo.

