Checo Pérez: Saldrá segundo en el GP de Azerbaiyán; "pole" para Leclerc

El mexicano Sergio "Checo" Pérez saldrá segundo este domingo cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán.

El monegasco Charles Leclerc logró lo "pole", en el circuito callejero de Bakú, mientras el neerlandés Max Verstappen terminó en la tercera posición.

Buscando emular lo hecho en la anterior carrera, en donde se llevó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Mónaco, ahora "Checo" va con todo por un nuevo podio en una pista que conoce a la perfección, y es que hace apenas un año logró el triunfo en Azerbaiyán.

En una emocionante Q3, en donde más escuderías Red Bull y Ferrari lo dieron todo por mejorar sus tiempos, "Checo" Pérez consiguió superar la adversidades y con una gran vuelta, ahora saldrá en la primera fila.

La punta fue para el de Ferrari, Charles Leclerc, al tener la vuelta más rápida al cerrar en 1:41:359, arriba 0.282 milésimas de segundo del tapatío Pérez; se trata de la cuarta "pole" consecutiva para Leclerc.

"Cuando tienes problemas en la Q3, cuando tocas un poco la pared, logras sobrevivir. No fue la mejor ronda, al final tuvimos un pequeño problema con el motor, no lo podíamos prender, no tenía succión y creo que perdimos un par de décimas allí. Será una carrera muy larga, tenemos que estar seguros de que podemos estar ahí, peleando y hay que tratar de no cometer errores, eso es todo", dijo Sergio Pérez al finalizar la Q3.

La tercera posición será para el otro piloto de la escudería austriaca Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz de Ferrari saldrá cuarto este domingo en Bakú, luego de haber tenido problemas en su monoplaza.

OF