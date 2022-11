El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) se mostró "contento" a pesar de no haber conseguido el subcampeonato del mundo de Fórmula 1 porque lo dio "todo" en la pista del GP de Abu Dhabi.



Checo quedó a 1.3 segundos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en una contrarreloj en la que no pudo dar caza a su rival, con el que competía por la plata en el Mundial de F1.



"Estuvo muy apretado y al final tienes que estar contento porque lo he dado todo y como equipo también lo hicimos durante la temporada y seguro que volveremos más fuertes la temporada que viene", declaró en la entrevista a pie de pista.



El tapatío consideró que tuvo "grandes momentos, grandes batallas" y también "algunos problemas con la gestión de los neumáticos en carrera".



"Espero mejorar la próxima temporada y ser un poco más fuerte", deseó Pérez, bronce en el Mundial de 2022.

