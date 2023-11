Sergio "Checo" Pérez fue advertido por el piloto español Fernando Alonso para que no baje la guardia de cara a las dos carreras restantes de la temporada de la Fórmula 1 y ante la eficacia de Lewis Hamilton, pues podría quedarse con el Subcampeonato.

"Lewis siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los períodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche. Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a 'Checo' Pérez en P2 y nunca se rinde", comentó para los micrófonos de la revista GQ.

De momento, "Checo" Pérez ocupa el segundo lugar de los standings con un total de 258 puntos. Por su parte, Lewis Hamilton, quien ha sido siete veces campeón del mundo, cuenta con 226 puntos.

En distintas ocasiones, el propio Hamilton le ha mandado "advertencias" a Pérez. Recientemente, aseguró que tenía posibilidades de "arrebatarle" el segundo puesto. Sin embargo, todo se decidirá en Las Vegas y Abu Dabi.

¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de las Vegas?

Fecha: Domingo, 19 de noviembre

Hora: 12:00 am.

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium

