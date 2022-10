Un ambiente de fiesta y alegría se vive en las inmediaciones de la avenida Vallarta, alrededor de la glorieta de La Minerva, donde miles de tapatíos y visitantes de distintas ciudades de Jalisco y de todo el país, esperan el recorrido del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de la escudería Red Bull, quien correrá en su natal ciudad, Guadalajara.

Alrededor de las 12 de la media noche del pasado lunes, decenas de casas de campaña se extendieron por enfrente de la glorieta de La Minerva, mientras que a la llegada de los rayos del sol miles de personas abarrotaban las vallas que recurren el corrido que realizará "Checo" Pérez en el denominado 'Red Bull Show Run'.

Al ras de las 10 horas de este martes, el paso por la zona es casi imposible mientras que por toda la avenida Vallarta se escuchan los gritos, las risas y la emoción de la ciudadanía que lo ha dejado todo una mañana de martes para observar al piloto mexicano que ganó el Gran Premio de Singapur y Mónaco, solo en este año.

Niños, jóvenes y adultos mayores vestidos de pies a cabeza con el azul marino que caracteriza a la escudería del piloto tapatío intentan resguardarse de los rayos del sol, mientras el ánimo no desiste, la expectativa por disfrutar de un show como el que se vivió en la Ciudad de México.

Para Jaime Benítez, vecino de la zona y aficionado de "hueso colorado" de la Fórmula 1, el poder asistir a un evento gratuito "a vivir la experiencia que trae 'Checo' Pérez" le cayó como un regalo del cielo.

"Yo me acuerdo de cuando estaba más chiquito, si viene de aquí como no nos vamos a acordar, y pues es padre, no? Es bonito poder ver y vivir estos espectáculos, venir con la familia, a mi me hace mucha ilusión", afirmó.

El recorrido se llevó a cabo hoy a partir de las 10:00 horas, el piloto jalisciense conducirá el RB7 por las calles de la ciudad, previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2022.

OF