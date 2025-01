Benjamín Gil está completamente enfocado en conseguir el tercer campeonato para Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), dejando de lado al último equipo con el que consiguió un título como mánager, los Tomateros de Culiacán, y en conferencia de prensa previa a la Serie Final aseguró que, si la novena jalisciense continúa con la agresividad que ha mostrado a lo largo de la temporada, será muy difícil que alguien pueda arrebatarles la corona.

“Esto no es menospreciar a ningún rival, pero si nosotros jugamos nuestro béisbol y estamos a la altura de la que podemos jugar va a ser muy difícil que nos gane un equipo. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, atacar e ir con confianza, es todo lo que hayo”.

“Entender que se tiene que respetar al equipo que se tiene enfrente. Tomateros es un equipo bueno, por algo está en la final. Yo creo que el que llega a una final y no respeta al rival va por el camino equivocado. Está claro que tienes que estudiar bien al rival, en este caso Culiacán está en balance porque tiene de todo y por eso es ha estado en el top de la liga todo el año y consiguieron completar sus dos series para estar en esta serie final”, expresó Gil.

Además, explicó el por qué se escogió a Omar Araujo como refuerzo para disputar la serie por el título, elogiando al pitcher que pertenece a los Cañeros de Los Mochis, puesto que afirmó que es la futura estrella del béisbol mexicano.

“Es una futura estrella del béisbol de México (Araujo). Desafortunadamente, no nos podemos quedar con él porque pertenece a Mochis, pero viene a representar a Charros al 100%. Si no va de inicio es porque tenemos a cuatro abridores que están en un muy buen momento. Nos va a ayudar a alargar los juegos y puede cubrir temprano en el juego o detrás del cerrador, estuvo de relevo todo el año con Torreón, entonces no es algo que no ha hecho”, finalizó el tijuanense.

