Tras el segundo juego entre Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco que se disputó en la casa de los guindas, Benjamín Gil dio crédito a la labor que realizaron los lanzadores de ambos equipos para brindar un juego sumamente emocionante, pero reconoció que salió ligeramente molesto por una jugada que no se revisó y la cual pudo haberles otorgado la victoria antes de los 14 rollos.

“Fue un regalo de ambos equipos para quien tuvo la oportunidad de ver el juego. Espero que haya sido del agrado de todo el mundo porque sinceramente no se ven juegos de esta emoción y de tanta tensión en temporada regular. Todos los juegos en una final son importantes, pero un juego tan peleado, tan bien pichado por ambos, es para resaltar”.

“Hubo muchas emociones, pero me sentía tranquilo, tenía toda la confianza de que íbamos a ganar. El juego lo debimos de haber ganado en entrada la novena o décima, la que fuera. No es para criticar a los umpires, pero si uno se equivoca, por eso hay reglas. No se puede dar una ventaja con un balk”, señaló el mánager.

Por su parte, Trevor Clifton tuvo la oportunidad de comentar el cómo se sintió al destacar en el triunfo de los Charros de Jalisco, ya que él salió como el lanzador ganador, puesto que en cuatro entradas de labor, solo le embasaron dos por dos bases por bolas.

“Sinceramente no me sentí tan exigido porque la cantidad de picheos no fue tan elevada. Carlos Mendivil hizo un excelente trabajo pidiendo pitcheos y se pudo sostener un buen ritmo sin que se complicara mucho ninguna entrada. Me siento muy bien y estoy contento de que se pudo conseguir la victoria”, expresó el pitcher.