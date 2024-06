El temporal de lluvia ha iniciado con todo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque más allá de rellenar ríos, lagos y otros cuerpos de agua que son vitales, también ha provocado la suspensión de algunas actividades deportivas, tal y como sucedió la noche de este miércoles al cancelarse el tercer juego de la serie entre los Charros de Jalisco y Acereros de Monclova.

Dicho compromiso estaba pactado para llevarse a cabo en el Estadio Panamericano a las 20:00 horas, sin embargo, una precipitación que cayó al anochecer, impidió que este iniciara puntualmente.

En un principio, la cuenta oficial de Charros en redes sociales informó que el duelo se aplazaría mientras veían en qué condiciones estaba el diamante y si la lluvia daba permiso de descubrir qué equipo se llevaría la serie.

No obstante, el agua no dejó de caer sobre Zapopan y sus alrededores, lo que orilló a los organizadores a anunciar que no se jugaría por las malas condiciones climáticas.

Cabe destacar que, jaliscienses y coahuilenses llegaban empatados, puesto que los comandados por Benjamín Gil se llevaron el primero por una pizarra de 10-3. Pero, los del norte cobraron venganza el pasado miércoles y vencieron a sus adversarios 4-12.

Sin tiempo que perder, Jalisco abrirá un nuevo capítulo este viernes 28 de junio cuando se midan ante Caliente de Durango en condición de local a las 20:00 horas. Siempre y cuando, la lluvia no se haga presente.

