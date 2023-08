Fueron sorteados los 32 equipos participantes de la próxima Champions League en el tradicional sorteo que, en esta ocasión, se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco. Se destaca al grupo F por ser considerado el de la "muerte" al contar con los equipos del PSG, Borussia Dortmund, AC Milán y New Castle.

En tanto que, el actual campeón Manchester City, deberá de comenzar su recorrido para defender su título enfrentándose al RB Leipzig de Alemania, el equipo serbio Estrella Roja y los Young Boys de Suiza que se encuentran en el G, un grupo a modo para el monarca que no tendrá mayor problema de superar la fase de grupos.

Santiago Giménez debutará en Champions League con el Feyenoord, mismo que se topará contra el poderío español del Atlético de Madrid, así como también contra la Lazio y el Celtic FC por el grupo E.

Aunque no se sabe el futuro a ciencia cierta de Hirving Lozano, este podría enfrentarse con el Real Madrid en dado caso de que no salga del Napoli, puesto que los azules comparten el grupo C con los madrileños, Braga y FC Unión Berlín.

Por su parte, el campeón de la liga española, Barcelona, se posicionó en el grupo H junto con el Shakhtar Donetsk, el FC Porto de Jorge Sánchez y el debutante de esta competición europea, el Royal Antwerp.

Grupos de la Champions League 2023-2024

Grupo A

Bayern Munich

Manchester United

Copenhague

Galatasaray

Grupo B

Sevilla

Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens

Grupo C

Napoli

Real Madrid

Braga

FC Unión Berlín

Grupo D

Benfica

Inter de Milán

Red Bull Salzburgo

Real Sociedad

Grupo E

Feyenoord

Atlético de Madrid

Lazio

Celtic FC

Grupo F

Paris Saint Germain

Borussia Dortmund

AC Milán

New Castle

Grupo G

Manchester City

RB Leipzig

Estrella Roja

Young Boys

Grupo H

Barcelona

FC Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwerp

Entregan premios de la UEFA

Además de conocer la cartelera de la temporada 2023-2024, también se otorgaron cuatro premios, los primeros fueron los entrenadores del año, dichos premios se los llevaron Pep Guardiola y Sabrina Wiegman, entrenadora de la Selección Inglesa; así como también, los jugadores del año con Erling Haaland como el protagonista y la campeona del mundo Aitana Bonmatí.

