Una vez más el Real Madrid consiguió una hazaña tras remontar el marcador ante un Manchester City que lucía imponente. Cuando las esperanzas empezaban a esfumarse, los merengues resurgieron y se quedaron con la victoria 3-1 (6-5 global) para acceder a la Gran Final de la Champions League.

La eliminatoria llegó con 4-3 a favor del Manchester City, pero la vuelta se jugaría en la casa de los merengues. Hay un dicho muy famoso para los blancos: "'90 minuti en el Bernabéu son molto longo", lo que se traduce como "90 minutos son muy largos en el Bernabéu" y así fue.

Una primera mitad en la que las ocasiones fueron pocas, el Manchester City se mostró sólido y su defensa parecía impenetrable. En la zona de ataque, De Bruyne orquestaba y Riyad Mahrez por las bandas ponía en aprietos a los blancos.

Al inicio de la segunda mitad, Vinícius Jr se perdió una de las más claras de su carrera. Apenas iban unos segundos y en una jugada prefabricada, "Vini" solo debía empujarla al fondo de las redes, pero la mandó por un lado.

Los minutos siguieron corriendo y cuando el marcador en lo alto marcaba 73 de juego, Riyad Mahrez aprovechaba un gran pase de Bernardo Silva para poner a bailar las redes. El Santiago Bernabéu enmudeció. Los pocos ingleses que hicieron el viaje celebraban, mientras el Madrid caía noqueado al piso.

EFE/J. SORIANO

En los siguientes minutos, Jack Grealish tuvo dos jugadas que pudieron ser el golpe definitivo. En la primera, Mendy la sacó en la línea. La segunda, Courtois con la punta de su zapato desvió lo suficiente para salvar su meta.

Una batalla gálactica, en pleno "May the 4th be with you" no podría terminar de manera distinta. El Real Madrid resurgió de las cenizas y con dos goles de Rordrygo en el minuto 90 y en el 90+1 hizo explotar el Santiago Bernabéu mandando el partido a los Tiempos Extras.

Con los ánimos por las nubes, a los 95 minutos, Karim Benzema se internó en el área, pero fue derribado por Rubén Días. El nueve merengue, con mucha sangre fría engañó al arquero y mandó el balón al fondo de las redes para sellar el boleto del Real Madrid a la Final de la Champions League en París.

AP/B. Armangue

JL