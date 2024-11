El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, causó polémica y luego salió a aclarar un comentario que hizo sobre querer hacerse daño a sí mismo tras el partido de su equipo en la Champions League.

Guardiola salió a hablar con los medios después del empate 3-3 con el Feyenoord ayer martes -durante el cual el City recibió tres goles después de los 75 minutos, perdiendo la ventaja- con un corte en la nariz y algunos rasguños en la parte superior de la cabeza.

Cuando le preguntaron sobre esas marcas, Guardiola dijo: "Sí, mi dedo. Aquí", mientras hacía un rápido movimiento hacia abajo a lo largo de su nariz. "Mi uña".

Luego añadió con una sonrisa: "Quiero hacerme daño".

Este miércoles, una publicación en el perfil de Guardiola en la red social X hizo referencia a ese comentario. El entrenador español señaló que "me sorprendieron con una pregunta sobre un rasguño que me había aparecido en la cara y expliqué que una uña afilada me lo había causado accidentalmente".

Añadió que su "respuesta no pretendía de ninguna manera restar importancia al tema muy serio del autolesionarse".

"Sé que muchas personas luchan con problemas de salud mental todos los días", continuó la publicación de Guardiola, quien recomendó que cualquiera que busque ayuda debería contactar a Samaritans.

Guardiola atraviesa la peor racha de su carrera como entrenador, con el City -campeón de las últimas cuatro temporadas de la Premier League- tras perder cinco partidos consecutivos en todas las competiciones por primera vez antes de desmoronarse ante Feyenoord.

Ningún equipo en la Champions League había perdido una ventaja de tres goles tan tarde como a los 75 minutos sin poder ganar el partido, según el proveedor de estadísticas Opta.

Podría empeorar para el City, que fue humillado al perder en casa 4-0 ante Tottenham el sábado pasado.

Lo siguiente es un viaje a Liverpool, el líder de la Premier, el domingo. Una derrota dejaría al City 11 puntos detrás de Liverpool después de solo 13 partidos. El mediocampista İlkay Gündoğan reconoció que es un partido que el ofendido campeón no puede permitirse perder.

"Para permanecer en la carrera por el título, probablemente sí, porque 11 puntos sería una brecha enorme", dijo Gündoğan. "Anfield siempre es difícil, no importa la situación. Hemos tenido dificultades en los últimos años yendo allí y sabemos que Liverpool es un gran equipo lleno de confianza en este momento".

"Va a ser tan difícil como sea posible, pero eso resume la situación actual. Parece que tenemos que pasar por esta temporada de la manera más difícil posible", agregó.

