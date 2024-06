Champions League: El Real Madrid apela a su jerarquía en el torneo

El Real Madrid ha dominado el premio más importante del futbol europeo como ningún otro equipo. Al técnico Carlo Ancelotti le pidieron que explicara esta situación en la víspera de la final de hoy.

“Hay algo especial en este club. No es una casualidad”, dijo. “Hay algo importante que no sé exactamente de dónde sale. Puede ser la historia, la tradición, la calidad y el carácter de estos jugadores. Ha pasado muchísimas veces y no es casualidad”.

El Madrid es un club al que parece que no le importa el paso del tiempo, que no parece morir y siempre logra completar la remontadas más improbables en una competencia que atesora más que otras.

El momento más reciente fueron los dos goles al final del suplente Joselu en las semifinales ante el Bayern Múnich cuando el 14 veces campeón europeo estaba por quedar eliminado.

Hace dos años, el Paris Saint-Germain y el Manchester City quedaron fuera gracias a una de las más memorables remontadas del Madrid. El equipo merengue terminó ganando el título en el 2022 después de que estuvo abajo en el marcador en todas las rondas de eliminación directa.

Esas espectaculares remontadas sólo agregan al misterio que rodea al Madrid y la Liga de Campeones.

La victoria ante el Dortmund los llevaría a extender su récord a 15 títulos europeos. Ancelotti podría establecer su propia marca con su quinto trofeo de Liga de Campeones como entrenador.

El mensaje está claro: Dortmund no sólo peleará con el grupo de estrellas del Madrid en el campo, pero igualmente el peso de su historia. Y los jugadores del Madrid están felices de seguir alimentando esa leyenda.

“A todo el mundo que le gusta el futbol sabe que esta competición es especial para el Real Madrid”, indicó el zaguero y capitán Nacho Fernández. “Es algo que no se ha inventado, lo dicen los números, pero también es una responsabilidad porque es una final y tenemos que hacerlo bien como los otros años”.