César Iván García, del infierno a la gloria en el Siquinalá

Su sueño por convertirse en futbolista profesional lo llevó a transitar por distintas latitudes del balompié mexicano, hasta que, sin pensarlo, logró convertirse en futbolista profesional en el vecino país de Guatemala. El tapatío César Iván García es el claro ejemplo de la perseverancia, aunque también del sufrimiento que implica dejar su lugar de origen para buscar una nueva oportunidad.

El futbolista del Deportivo Siquinalá, de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, pasó de héroe a villano, se convirtió en ídolo y ahora cuenta sus experiencias, que van desde su andar como futbolista, la discriminación que vivió y hasta el trago amargo que significó la erupción del Volcán de Fuego en junio pasado.

“Yo estaba entrenando en la Comisión del Jugador cuando un amigo me dijo que había posibilidad de ir a Guatemala, yo le dije que sí, llegué a un equipo de ascenso y no conocía nada. Estuve un año ahí, anduve por varios equipos, todos de ascenso, hasta que me llamó el Siquinalá, que acababa de ascender y era muy complicado. El primer torneo nos fue muy mal, decidí seguir y al final las cosas salieron muy bien”.

Insultado e incluso agredido, García tuvo que remar contracorriente para poder convertirse en el héroe de su equipo. Lo que al principio eran agresiones desde la tribuna se convirtieron en aplausos gracias a que una de sus actuaciones, aún sin ser delantero, sirvió para que su club se salvara del descenso y de paso jugara las Finales por el campeonato.

“Lo que más me costó fue la rivalidad que había, por el hecho de ser mexicano te empiezan a tirar, la gente me discriminaba por eso, se me hacía injusto, pero al final me adapté. Una vez me fracturaron la nariz con una piedra, pero todo cambió después. Jugábamos el último partido, era para salvarnos, yo juego como lateral, íbamos perdiendo 1-0, el entrenador me mandó como delantero y a los 10 minutos del segundo tiempo metí el gol del empate y en el último minuto metí el gol con el que ganamos. La gente se volvía loca, tuvimos mucha felicidad, incluso alcanzamos a meternos a las Finales con ese triunfo, no nos la creíamos”.

El futbolista tapatío, de 27 años de edad, comentó cómo vivió el desastre natural que sacudió al vecino país del Sur en junio pasado, cuando el Volcán de Fuego hizo erupción y cobró la vida de 165 personas.

“Yo estaba en Guadalajara, no me había dado cuenta hasta que me empezaron a llegar mensajes. Me preocupé bastante, vivimos muy cerca del volcán y cuando vi eso me puse muy triste. No sabía lo que estaba pasando la gente, había albergues cerca de las instalaciones del equipo, ni siquiera sabía si mi casa había sido destruida por la lava, ni tampoco cómo estaban mis amigos, fue algo muy triste”.