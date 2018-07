César Arturo Ramos será cuarto árbitro en Semifinal Francia-Bélgica

Habrá presencia mexicana en las Semfinales de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El silbante César Arturo Ramos, fue designado como cuarto árbitro en el partido entre Francia y Bélgica.

El silbante azteca estará acompañado con el asistente mexicano, Marvin Torrentera, quien será reserva de asistente en el mismo encuentro.

El resto del cuerpo arbitral son:

Árbitro: Andres Cunha (URU), Asistente 1: Nicolas Tarán (URU) Asistente 2: Mauricio ESPINOSA (URU).

Desde la Copa del Mundo de Alemania 2006, los silbantes mexicanos llegan mínimo al sexto partido de la justa mundialista, siendo esta la primera vez que ocurre con un colegiado en funciones de cuarto oficial.

Alemania 2006: Armando Archundia (Semifinales Alemania vs Italia)

Sudáfrica 2010: Armando Archundia (Tercer lugar Alemania vs Uruguay)

Brasil 2014: Marco Rodríguez (Semifinal Brasil vs Alemania)

