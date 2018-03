Caso Juzgado

Fear does not travel on a donkey, o lo que es lo mismo, “el miedo no anda en burro”. El hecho de ponerlo en dos idiomas diferentes es para que lo entiendan nuestros estimadísimos amigos croatas, a quienes apreciamos un poquito más después de lo ocurrido en el Mundial de Brasil 2014.

Y es que ahora resulta que para el juego de hoy frente a México, el equipo cuyo uniforme nos recuerda al Tecos del “Hachita” Ludueña no quiso llevar a sus mejores jugadores, cosa que nos puso a pensar mucho en este H. Tribunal.

En primera instancia pensamos que se trataba de un nuevo capítulo de menosprecio por parte de Croacia hacia el Tri de nuestro corazón, pero viéndolo bien, después de que ellos perdieron contra Perú por 2-0, hemos comenzado a pensar que a lo mejor se trata de una nueva y maléfica estrategia para no ser exhibidos —otra vez— antes de Rusia. Usted es diabólico, señor Croacia.

EL PODIO

1.- Café cargado

Desde el Nobel de Gabriel García Márquez, Colombia no había sorprendido tanto al mundo, y es que el cuadro cafetalero se encargó de romper la quiniela de esta Fecha FIFA al remontar a Francia a domicilio. Parecía que los de Pékerman saldrían del país galo con el croissant (cuernito) atorado, pero a tragos de café terminaron por hacerlo resbalar en grande.

2.- ¡Mira mamá, sin Messi!

En su afán de humillar más a una Italia que no se resigna a ver el Mundial por televisión, la Selección argentina derrotó por 2-0 a la escuadra azzurra. Lo que hizo aún más notorio este triunfo fue que los de Sampaoli ni siquiera necesitaron de Lionel Messi para golpear el orgullo de la cuatro veces campeona del mundo. Pobre de Italia, inventaron los paninis, pero no salen en el álbum de este año.

3.- Aunque no gusten

No es por ser parciales ni mucho menos, pero haberle ganado al equipo sensación de la última Eurocopa fue un buen entremés (por aquello del mole y lo molero) en estas vísperas del Mundial. No fue el mejor juego del “Tri” (como casi siempre pasa), pero a pesar de todo el equipo nacional pudo vencer con un categórico 3-0 a Islandia y evitó el festejo de la vikingada en San Francisco.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Se pudrió la baguette

Parece que en Francia ya se acostumbraron a perder ventajas que parecen definitivas, pues al más puro estilo del PSG en la Champions League, la Selección gala permitió que Colombia les remontara un 2-0 jugando nada más y nada menos que en París. Al minuto 26’ los europeos ya ganaban por dos goles, pero después hasta Radamel Falcao los vacunó y terminaron por caer con marcador de 3-2.

Se venden espejitos

Después de rescatar un agónico triunfo ante el todopoderoso Egipto de Mohamed Salah, ayer Portugal cayó sin meter las manitas frente a una Holanda que al igual que Henry Martín no va a ir al Mundial. En esta ocasión ni Cristiano Ronaldo pudo defenderlos y el campeón de Europa luce más chato que una combi a sólo dos meses y medio de que arranque Rusia 2018.

Chiquitos

Tener a varios de los mejores mediocampistas del mundo no te asegura la felicidad, si no pregúntenle a una Croacia que perdió por 2-0 ante un Perú que ni siquiera contó con Paolo Guerrero. Ahora, tras su resbalón, el cuadro croata sacó el cobre de manera fea al anunciar que contra México no irá con varias de sus grandes figuras. El juego amistoso de esta noche pudiera ser un remake de lo ocurrido en Brasil 2014. Se dice y no pasa nada.

EL VILLANO

A lo Karate Kid

Que haya Fecha FIFA no quiere decir que las Ligas de futbol alrededor del mundo tengan que detenerse, bueno, al menos las inferiores siguen con su actividad. Como andamos muy internacionales, nos topamos con la bondadosa patada que Martín Minadevino, del Atlético Brown de la Segunda División argentina, le propinó a Gustavo Turraca, del equipo de Los Andes. Obviamente Minadevino fue expulsaldo y Turraca se ganó unas puntadas en el rostro.

LA FIGURA

Miguel Layún

En un momento en el que los aficionados del Betis ya agradecían el fichaje de Miguel Layún con el Sevilla, donde no ha lucido demasiado, el jugador mexicano se destapó al mandarse dos pepinazos en el juego contra Islandia. Marco Fabián rompió una racha de ocho meses sin anotar con la Selección, pero en esta ocasión el triunfo volvió a ser culpa de Layún.

LA FRASE

Para la posteridad

“Ojalá que (Osorio) no tome como una falta de respeto la ausencia de seis jugadores, porque no es la idea. Nuestro respeto hacia México es máximo”.

Iván Rakitic, seleccionado croata al que se le dio ser irónico antes del juego contra México.