¡Carrera con causa! Regresa el Medio Maratón Atlas

Recaudar recursos para apoyar la lucha contra el cáncer será el incentivo para salir a correr en la edición 33 del Medio Maratón Atlas.

La tradicional carrera de 21 kilómetros regresa tras dos años de ausencia y lo hace uniéndose a Nariz Roja, asociación que apoya a niñas y niños en la lucha contra el cáncer.

"Me siento muy contento de seguir con esta tradición que por más de tres décadas hemos consolidado y estoy orgulloso porque ahora se correrá con causa. Nos unimos a Nariz Roja para solidarizarnos, crear conciencia y apoyar a quienes pasan por esta difícil enfermedad del cáncer", expresó Víctor Flores Cosío, presidente de Club Atlas.

Esperan recolectar un millón y medio de pesos para apoyar la causa y buscarán que no sea la última competencia deportiva en apoyo a las niñas y niños con cáncer, así lo comentó Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja.

"Para nosotros es un aliciente que nos motiva no solamente a recibir, sino a trabajar en conjunto, que podamos entre todos ser el milagro de tantos niños y niñas con cáncer que luchan todos los días por salir adelante".

"Esperamos lograr un millón y medio de pesos. Nos sumamos con el lema de 'No me rindo', pero no solamente en esta carrera deportiva, sino en la carrera de la vida. Ojalá este Medio Maratón sea el principio de varios eventos donde podamos seguir sumando en esta lucha contra el cáncer".

El Medio Maratón Atlas se correrá el próximo 4 de septiembre con un límite de seis mil participantes y con una bolsa a repartir de más de 573 mil pesos.

Las y los tres primeros lugares serán galardonados con el Premio Nacional, mientras que las y los tres mejores jaliscienses serán reconocidos con el Premio Atlas Jalisco.

PARA SABER

El Medio Maratón Atlas se corrió por primera vez en 1990. El jalisciense más sobresaliente ha sido Isaac Rodríguez, quien en 1994 impuso marca con tiempo de 1:03:26 y esta prevaleció hasta el 2003.

La máximo ganadora de la historia es la oriunda de Tlaxcala, Madaí Pérez, quien ha conquistado seis veces esta competencia, seguida muy de cerca por el guanajuatense Daniel Vargas con cinco triunfos.

OF