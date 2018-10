Cardozo planea el torneo entrante

En el actual campeonato, cuando llegó José Saturnino Cardozo a Chivas, ya estaba el equipo armado, pero eso no es excusa en caso de no lograr la calificación a la Liguilla por el título, así lo precisó el estratega, quien no negó que ya esté también trabajando en la planeación del campeonato entrante.

“Recuerden que yo llegué después del régimen de transferencias, cuando el plantel ya estaba armado, incluso trabajando. Lo que estamos analizando es, primero, pensar que el sábado es una ‘final’, un partido clave el que tenemos y uno tiene que planear, es normal. Te estaría mintiendo (si digo que no) porque es planeación al final. Me encanta planificar todo, para que siempre pueda salir bien”.

Cardozo confía en que su equipo llegará a la Liguilla, pero eso no es impedimento para comenzar a darle nombres que le interesan como refuerzo, ya que a diferencia del pasado régimen de transferencias, este lapso es demasiado corto y los procesos de pláticas se tienen que adelantar.

“No es largo (el plazo) y lógicamente yo tengo en mente algunos jugadores, posiciones. No los puedo decir porque primero tenemos que reunirnos con la directiva, Amaury, José Luis Higuera y juntos analizaremos qué nos falta, qué posiciones necesitaremos respaldar”.

No lo negó, pero tampoco afirmó el interés por el delantero del Toluca, Alexis Vega, atacante que conoce a la perfección porque él lo vio desde las Fuerzas Básicas, lo llevó a entrenar al primer equipo y lo mantuvo ahí porque le gustó la personalidad que tiene.

“Alexis Vega es un jugador que lo conozco desde chico, lo captamos en la Sub-17 de Toluca y lo debutamos en una Copa Libertadores. Tiene la tranquilidad para definir. Si vendrá o no, ahora no es momento de hablar al respecto. Debemos hacer un análisis del plantel”.

Molesto por los errores

“No podemos cometer errores, ya basta de cometer errores, basta de no concretar lo que generamos. Los jugadores están conscientes, convencidos de que el sábado es una linda oportunidad de ganar en casa (a Morelia) y sumar de a tres, para estar más cerca del objetivo que nos trazamos desde la pretemporada”.

Patrocinadores en el estadio

Ayer en el estadio rojiblanco resaltó la presencia de directivos de la marca de ropa que viste al equipo, quienes estuvieron acompañados de Amaury Vergara y José Luis Higuera.