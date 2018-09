Cardozo desconoce si "Chofis" estaba lesionado

Ante Pumas no fue uno de sus mejores encuentros, lo reconoce el técnico José Saturnino Cardozo, pero el cambio sacarlo antes de terminar el primer tiempo en los Octavos de Final ante Pumas, se debió a que Eduardo López sintió una molestia que lo pone en duda ante el América, cotejo a jugarse el próximo domingo ante el América, así lo precisó el estratega.

“(López) salió molestó porque se lesionó el abductor, él pidió el cambio. No hicimos el cambio porque él haya perdido la pelota, sintió una molestia y por eso salió. Tengo que ver el diagnóstico para ver si llegará o no (al clásico)”.

El técnico fue sincero, como lo hace en sus conferencias y señaló que no está seguro si “Chofis” jugó con molestia, porque le parece raro que haya pedido su cambio antes de terminar el primer tiempo.

“Nos costó entrar al juego, creo que López como no estaba al cien, yo no sabía, porque pide el cambio antes de que termine el primer tiempo, a lo mejor ya tenía esa molestia. No puedo definir por qué la desconcentración”.

"Si un jugador no está al cien por ciento, lleva a que nos suceda lo que ante Pumas”.

El discurso del técnico siempre apunta a que aquel jugador que no esté bien para jugar, completo físicamente, no lo pone a jugar y así lo reiteró, porque eso afecta al equipo en general, así que tendrá entablar una charla con el “10” rojiblanco para saber cómo estaba antes de iniciar el cotejo.

“Un jugador que no esté al cien, que no corra, que no le da la posibilidad de tener un sacrificio importante, te lleva a que el rival pueda crecerse como equipo y nosotros, a debilitarnos en el parado, en el funcionamiento. Si un jugador no está al cien por ciento, lleva a que nos suceda lo que ante Pumas”.

Pineda fuera; Pérez en duda

El próximo domingo todo apunta a que Fernando Beltrán juegue al igual que Alan Cervantes, su primer Clásico nacional de inicio, como titulares, ya que Cardozo aseguró que en el caso del “Mago” Pineda, está descartado y Michael Pérez, en duda, pero las posibilidades de que sea tomado en cuenta son pocas.

“Por la lesión esperamos un diagnóstico, ya trabajó con el equipo pero no sabemos si alcanzará a llegar al cien por ciento para tomarlo en cuenta. Orbelín no está, tendrá otra semana para recuperarse bien, todavía no entrena bien con nosotros y está por separado. Queremos que se recupere y esté bien, porque su aporte es importante para el equipo”.

La Frase

“No me acostumbro a poner jugadores que no están al cien por ciento. Me gusta que el jugador esté al cien, porque así puede hacer lo que trabajamos y la exigencia que hay en esta institución”.

José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara.