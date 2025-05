Canelo vs. Scull: Peleas de box hoy sábado 2 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Saúl "Canelo" Álvarez tiene la misión de recuperar el cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que perdió el año pasado precisamente por negarse a enfrentar a Scull, su rival de esta noche, y así volver a ser campeón indiscutido.

En su apuesta, el mexicano expone los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Canelo Álvarez marcó 167.1 libras (75.79 kg) y el cubano 168 (76.20 kg), ambos por debajo del límite de las 168 que marca la división.

Después de lucir su musculatura en la báscula, los boxeadores se encararon con una larga mirada directa donde no hubo palabras ni gestos. Se hizo notoria la diferencia de estaturas, con Scull unos 10 centímetros más alto.

El "Indomable" Scull también puede presumir que se mantiene invicto (23-0), pero ni esto ni la estatura impiden que el amplio favorito sea Álvarez, incluso para ganar por nocaut.

"No me importa un carajo el tamaño. Para mí no es importante, cuando eres un buen peleador eso no importa", dijo "Canelo" sobre la diferencia de estatura. "Al final de cuentas la inteligencia o la fuerza que tengo, así esté más chaparro, más alto, más fuerte, es lo mismo para mí".

Por su parte, Scull se mostró concentrado en aprovechar la oportunidad que le ha dado el boxeo para hacer historia: "Es el momento de Scull, el momento de la verdad. Tardó en llegar, y la vamos a aprovechar".

La función de box tendrá un inusual horario de 6:00 am en Riad, Arabia Saudita, con el propósito de que en México y Estados Unidos se vea en vivo por la noche.

La función comenzará a las 17:00 horas del centro de México, y se espera que la pelea estelar comience a las 22:00.

Las opciones para ver el evento por televisión son DAZN PPV, Disney+ Premium, Box Azteca (canal 7) y Mega Box de Televisa (canal 5 y TUDN).

En la misma función Jaime Munguía tendrá la revancha contra el francés Bruno Surace, que lo venció el pasado diciembre en Tijuana.

Antes se dará el debut profesional del medallista olímpico Marco Verde, que enfrentará al también mexicano Michel Polina.

Un púgil mexicano más estará en el primer combate de la función, Aarón Guerrero, que va por el invicto del colombiano Brayan León.

Cartelera completa en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita