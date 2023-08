Canelo Álvarez "ya no es el mismo", asegura Floyd Mayweather

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se medirá al Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada, y la pelea ya ha desatado todo tipo de debates. Por un lado, están aquellos que esperan emocionados el tradicional combate del mes patrio; y del otro, quienes están atentos al mínimo error del jalisciense o que pierda.

En medio está el legendario Floyd Mayweather Jr., quien reconoció al Canelo, en entrevista con FightHype, como uno de los mejores boxeadores de la historia, y al que defendió precisamente de este segundo grupo de aficionados del pugilismo, pues cuestionan su capacidad.

Mayweather comparó su carrera con la de Canelo y aseguró que la gente siempre piensa que nunca se enfrentan a rivales a su altura.

"La gente siempre dice que Canelo y Floyd escogen víctimas fáciles. Yo lo que tengo para decirle al Canelo es que ya se probó a sí mismo. Peleó contra un montón de grandes peleadores, se probó y subió de peso y compitió en distintas categorías como yo y como otros grandes peleadores a lo largo de los años", dijo Mayweather.

Sin embargo, también reconoció que el tapatío "ya no es el mismo de antes".

"Lo que dicen es que no es el mismo luchador de antes. Y tienen razón, Canelo ya no es como antes. Pero recordemos una cosa, cuando yo derroté a Canelo, yo era más viejo de lo que es hoy Canelo. Ahora imagínate a Canelo con 36 peleando contra mí a los 36. Todos dicen que Canelo está en declive, pero recordemos cuando yo tenía 36 años peleé contra él. Él tenía 23 años y 43 peleas, pero decían que no tenía suficiente experiencia", recoge la cita el diario deportivo Récord.

El pasado mes de abril, de acuerdo con ESPN, Mayweather declaró vía BetOnline que: "Canelo es un excelente boxeador. La gente habla de que la pelea fue estando los dos en el mejor momento. Yo peleé contra el mejor Canelo (en el año 2013), yo ya era el viejo Mayweather peleando contra el mejor Canelo. Si hubiera sido el mejor Mayweather, la pelea no hubiese durado tanto".

En mayo, Canelo Álvarez se enfrentó al británico John Ryder en el Estadio AKRON, en lo que fue su regreso a tierras jaliscienses. En septiembre tendrá su segundo combate del año, esta vez ante un Jermell Charlo que llega como actual campeón mundial indiscutido del peso superwelter al tener los títulos del WBC, WBO, WBA y de la IBF.

NO TE PIERDAS: Canelo y Charlo ya se vieron las caras

OF